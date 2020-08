Agrigento, sarà realizzato depuratore consortile per la fascia costiera

“Venti milioni di euro”. Pubblicate le gare per l’affidamento dei lavori della condotta fognaria Cannatello-Zingarello e per la costruzione del nuovo depuratore consortile per la fascia costiera. Dopo anni, la svolta con la buona notizia, Obiettivo depurazione delle acque reflue raggiunto”. Lo dice il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

La nuova struttura andrà a colmare un vuoto, per l’assenza di una rete fognante in quella parte del territorio comunale, anche per via dell’inadeguatezza sia del depuratore di Favara, che quello del Villaggio Mosè, entrambi già oggetto di sequestro da parte della Procura di Agrigento.