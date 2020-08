Agrigento, cambiano ancora gli orari della Ztl in via Atenea

Il Comune di Agrigento ha deciso di fare marcia indietro, tornando ai vecchi orari per regolamentare la Zona a traffico limitato della via Atenea. L’Amministrazione comunale ha adottato la delibera numero 5 del 31 luglio, per la modifica della Ztl del centro cittadino.

Accontentate le richieste dei commercianti, o meglio della stragrande maggioranza di essi. In tanti infatti si erano lamentati di non essere stati interpellati per i cambiamenti di orari.

Adesso tutti i giorni (da lunedì a domenica), quindi compresi i festivi, non si transita dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 2. Nella vecchia delibera la strada era chiusa al traffico dalle 11 del mattino alle 2 di notte.

Chi è minuto di pass o in possesso di auto elettriche può transitare senza preclusione alcuna.