D’Amico è un nuovo atleta dell’Akragas

L’Akragas piazza un grande colpo in mezzo al campo. La Società della presidente Sonia Giordano comunica l’ingaggio del centrocampista Andrea D’Amico, classe ’89, originario di Catania ed un curriculum di quelli davvero pesanti ed importanti per la categoria. Si tratta di un innesto di grande qualità, che garantisce esperienza e rappresenta un’assoluta garanzia nel centrocampo a disposizione di mister Francesco Di Gaetano. Nella stagione 2019-2020, Andrea D’Amico, ha indossato la maglia del Palazzolo in Eccellenza. La sua carriera inizia nella Primavera del Catania e nella stagione 2008-2009 debutta in serie A con la maglia rossoblu’, collezionando due presenze nel massimo campionato nazionale. Poi tantissimi campionato da protagonista tra serie C 1 e C 2, con squadre del calibro di Reggiana, Colligiana, Milazzo, Portogruaro, L’Aquila, Vigor Lamezia, Ischia e Savona. Nel recente passato ha vestito per quattro stagioni di fila la maglia della Sicula Leonzio, con la quale ha ottenuto due promozioni dirette dall’Eccellenza in serie D nel 2016 e, l’anno successivo, con la grande scalata verso il calcio professionistico e la serie C.