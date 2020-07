Volley B: Elena Cappelli è della Seap Aragona

Continua il mercato di rafforzamento della Seap Dalli Cardillo Aragona per il prossimo campionato di serie B1. La Società del presidente Nino Di Giacomo rinforza il reparto delle schiacciatrici con l’ingaggio di Elena Cappelli, classe 1996 alta 187 centimetri, proveniente dalla B1 della Lucky Wind Trevi Volley Pg. Toscana di Poggibonsi, ma residente a Vico d’Elsa, è cresciuta pallavolisticamente nel Club Italia, da cui ha spiccato il volo a soli 18 anni per la serie A2 con il Riso Scotti Pavia. Nella stagione 2015-2016 veste la maglia dell’Ostia Volley Club in B1, per ritornare poi in serie A2 l’anno successivo a Filottrano. Con la squadra marchigiana si toglie la soddisfazione di vincere la Coppa Italia di A2. Nella stagione 2017-2018 si concede un’esperienza all’estero e più precisamente nel Vasas Obuda Budapest nella serie A ungherese. Nelle scorse due stagioni ha indossato la maglia della Trevi Volley in B1. Elena Cappelli è una schiacciatrice solida e completa, brava sia a muro che in ricezione.

Le prime parole di Elena Cappelli in biancoazzurro: “La scelta di venire ad Aragona è stata dettata dall’ambizioso progetto della Società. Ho subito percepito grande entusiasmo e volontà di vincere parlando con il presidente Nino Di Giacomo e l’allenatore Massimo Dagioni. Tutti mi hanno parlato di una Società molto organizzata. La squadra allestita è molto competitiva, ci sono tutti i presupposti per vincere. Sarà un bel campionato dove il lavoro in palestra sarà determinante per raggiungere gli obiettivi prefissati. Dopo questo lungo periodo di pausa forzata, la voglia di iniziare è tantissima, non vedo l’ora di conoscere la città e i tifosi. Ci vediamo ad Aragona”.