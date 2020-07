Via libera sbarco di migranti a Lampedusa, Salvini andrà a processo

Con 149 voti favorevoli (141 i contrari) il Senato ha autorizzato il processo all’ex ministro Matteo Salvini per la vicenda della nave della Ong spagnola “Open Arms”, sequestrata il 20 agosto dello scorso anno a Lampedusa, con tanto di sbarco di migranti, per decisione del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e procuratore aggiunto Salvatore Vella. Il fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, era stato aperto per omissione e rifiuto di atti d’ufficio e per sequestro di persona.

Secondo Patronaggio la mancata evacuazione della nave della Ong spagnola, che aveva salvato due gruppi di migranti, avrebbe messo a rischio “la sicurezza dei migranti a bordo, dell’equipaggio e delle stesse forze di polizia impegnate a garantire la sicurezza in mare”.

Il 29 agosto dell’anno scorso, il Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, convalidò il sequestro.

“Vado avanti, a testa alta e con la coscienza pulita – dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il voto di Palazzo Madama – guarderò tranquillo i miei figli negli occhi perché ho fatto il mio dovere con determinazione e buonsenso”.

La nave venne restituita però alla Ong perchè per il giudice, e nel frattempo spostata a Porto Empedocle, dove rimase però ferma per decisione della Guardia costiera, che aveva disposto il fermo amministrativo per gravi anomalie relative alla sicurezza della navigazione.