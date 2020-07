Licata e Lampedusa, in fiamme due auto e un’abitazione

Due incendi hanno danneggiato un’automobile e il sottotetto di una casa in ristrutturazione, ma quasi ultimata, a Licata. A Lampedusa, invece, un rogo si è sviluppato su una vettura. E’ iniziato tutto in via Burgio, nell’abitato di Licata. per cause da accertare un incendio ha devastato un’auto. La richiesta d’intervento è partita da alcuni passanti. A scongiurare il peggio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Per i pompieri nemmeno il tempo di rientrare in caserma, che è giunta un’altra segnalazione. Gli uomini antincendio si sono portati in via Guida d’Arezzo, per un rogo scoppiato nel sottotetto di una palazzina, interessata da lavori ma quasi ultimati. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per quasi due ore prima di completare l’opera di spegnimento, e mettere in sicurezza il resto dell’immobile. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per accertare l’origine dell’evento.

E una vettura è stata avvolta dalle fiamme in contrada “Madonna”, a Lampedusa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento isolano. Quasi certo, in questo caso, il fatto accidentale, riconducibile a un corto circuito dell’impianto elettrico.