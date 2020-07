Coronavirus, tampone positivo per studente agrigentino rientrato dalla Lombardia

Uno studente di San Giovanni Gemini, rientrato dalla Lombardia, dopo aver effettuato il test, è risultato positivo al Covid19. Si trova in isolamento.

Ad annunciarlo il sindaco Carmlo Panepinto. “La persona interessata è stata posta in isolamento obbligatorio e sono stati predisposti dall’Asp gli adempimenti sanitari previsti. Effettuate le prime verifiche ci conforta il fatto che la persona interessata non ha avuto alcun contatto con nostri concittadini”.

Il primo cittadino si appella alla responsabilità di tutta la comunità di San Giovanni, soprattutto quelli che sono stati fuori dalla provincia di Agrigento. Nell’auspicio che si tratti di un caso isolato. “Chiedo a tutti un ulteriore sforzo comune, sarebbe un peccato sciupare i sacrifici sostenuti in questi mesi, durante i quali abbiamo rinunciato ai ritmi quotidiani della vita e sostenuto difficoltà economiche”.