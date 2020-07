Coronavirus in Sicilia, altri 16 tamponi positivi. Undici sono migranti

Ancora casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, oggi 31 luglio, registrati 16 tamponi positivi, 11 dei quali migranti. Oltre agli 11 migranti (tra Pozzallo e Lampedusa), c’è un nuovo caso a Messina, tre a Catania, legati al cluster dell’hinterland e uno a Palermo.

Questo emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute, sui dati inviati dalle Regione. Sedici contagi a fronte di 2.485 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

L’aumento porta il numero di casi totali in Sicilia dall’inizio dell’epidemia a 3.288. Gli attuali positivi sono 275, di cui 235 in isolamento domiciliare, 38 ricoverati in ospedale e sempre 2 in terapia intensiva. Stabile anche il numero dei decessi, ormai fermo da giorni a 283.