Raffadali e Montallegro, interventi sulle strade provinciali 28 e 31

Il personale della Squadra segnaletica del Libero Consorzio è prontamente intervenuto sulla Sp 28 “Montallegro – alla Siculiana Raffadali” al Km. 0+ 250 per ripristinare la segnaletica di pericolo e posizionare una rete di cantiere su una una piccola frana verificatasi ieri.

Altri interventi del personale del Libero Consorzio della Zona Ovest sono stati effettuati sulla Sp 31 Cattolica Eraclea – Cianciana al km 80 + 200 e al Km 10 + 050 per segnalare dei movimenti franosi che rallentano la transitabilità dei tratti interessati. Nella stessa zona sono in corso dei lavori per migliorare la percorribilità della Sp 31.

Il Libero Consorzio invita gli automobilisti della zona che transitano sulla Sp 28 e sulla Sp 31 a procedere con prudenza e a rispettare i limiti di velocità segnalati.