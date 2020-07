Porto Empedocle, si scontrano scooter e furgone: 37enne positivo all’etilometro

Un centauro è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale, avvenuto durante la notte sulla strada statale 115, all’altezza della vecchia “Masseria” a Porto Empedocle (nella foto).

Si tratta di un 37enne di Agrigento. Viaggiava a bordo di uno scooter e si è scontrato con un furgone. Il 37enne dopo le cure del caso da parte del personale medico del 118, direttamente sul posto, è stato risultato essere positivo all’etilometro.

Il trentasettenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza.