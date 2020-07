Porto Empedocle, si schiantano contro auto in sosta: due ragazzi restano feriti

Due dei tre occupanti di una Fiat Punto, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto, nella notte, in viale Mediterraneo, nella zona dei lidi di Porto Empedocle. I tre, tutti ventenni empedoclini.

Per cause ancora in corso, il conducente ha perso il controllo dell’utilitaria, per poi schiantarsi contro la parte posteriore di una vettura in sosta, modello Mahindra. Intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Sul posto le ambulanze del 118, che hanno trasferito i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Illeso il terzo occupante della Punto.

Sul posto i poliziotti del Commissariato “Frontiera”, che hanno effettuato i rilievi.