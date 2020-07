Agrigento, entra in chiesa e i ladri gli rubano la moto

Ha lasciato la moto parcheggiata ed è entrato in chiesa. Al momento di recuperarla l’amara sorpresa: il mezzo a due ruote era sparito. Vittima un 50enne di Agrigento. Ignoti ladri, approfittando della sua momentanea assenza del proprietario, e complice la strada deserta per il forte caldo, hanno rubato il veicolo.

E’ successo dalle parti di via San Vito, nel centro di Agrigento. All’uomo non è rimasto altro da fare che presentarsi in Questura, e ha denunciato l’accaduto.

I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili, e una mano d’aiuto si spera possa arrivare dalla presenza di eventuali telecamere di video sorveglianza private o pubbliche.