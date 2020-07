Notte di fuoco in provincia di Agrigento, in fiamme due mezzi e una casa rurale

E’ stata una notte di fuoco in provincia di Agrigento, per tre incendi che, hanno divorato un furgone, un’automobile e una casa rurale. Super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì.

Verso le 2:30 della notte, in via Francesco Ferrucci, nell’abitato di Canicattì, un rogo ha devastato un furgone di proprietà di un operaio del luogo. I pompieri in pochi attimi hanno circoscritto e spento l’incendio. Sul posto i carabinieri. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti.

A Ravanusa, in via Lazzaretto, un’automobile Bmw X6, di proprietà di un commerciante, è stata avvolta dalle fiamme. Anche in questo caso sul luogo si sono portati i vigili del fuoco e militari dell’Arma. Non sarebbero state trovate tracce di benzina o bottiglie con residuo di liquido infiammabile.

E un incendio ha interessato un’abitazione rurale, in contrada “Sciabani”, nelle campagne di Naro. Le fiamme hanno danneggiato la costruzione. Intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.