Realmonte, Rosario Borsellino lascia la Lega

“Mi sono avvicinato alla Lega Salvini Premier condividendo vari punti del programma di Matteo Salvini, ho fondato e presieduto nel mio Comune (Realmonte) il Circolo della Lega, successivamente divenuto Sezione, della quale fino ad oggi ho rivestito la carica di Commissario Cittadino”, dice Rsario Borsellino, ex commissario cittadino della Lega.

“All’interno del Direttivo provinciale, presieduto da Massimiliano Rosselli, per il quale nutro grande stima, ho avuto modo di stringere belle amicizie che spero vadano oltre la politica. Ho seguito con entusiasmo le direttive del partito ed ho partecipato attivamente alla campagna elettorale delle Europee 2019 conclusasi, con grande soddisfazione, con l’elezione di Annalisa Tardino”.

“Da qualche tempo, però, non condivido le linee del Partito non solo a livello locale ma anche a livello provinciale e regionale. Si manifesta poco interessate per le problematiche territoriali e le attenzioni sono rivolte più che altro ad eventi di grande impatto mediatico. Per questi motivi, rassegno le mie dimissioni da Commissario Cittadino di Realmonte uscendo dal Partito”.