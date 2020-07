Licata, due scontri fra auto nei pressi di località balneari: cinque feriti

E’ di cinque feriti il bilancio di due incidenti stradali, che si sono verificati, in territorio di Licata. Tre persone hanno riportato traumi nello scontro avvenuto domenica verso mezzogiorno, in via Umberto II, precisamente nella curva, dopo l’agglomerato residenziale della Montecatini.

A scontrarsi una Citroen C3, e una Renault Clio. Tre persone sono state trasportate con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Nessuna sembra essere in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia.

E i conducenti di due auto, una Lancia Y ed una Toyota, sono rimasti feriti nello scontro, che si è verificato l’altro pomeriggio sulla strada provinciale San Michele, che da Licata conduce alla “Mollarella”. Sul posto i vigili del fuoco.

I due sono stati trasferiti al presidio ospedaliero di Licata, per le cure del caso. Nessuno ha riportato gravi traumi. I carabinieri della Compagnia cittadina hanno effettuato i rilievi.