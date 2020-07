Fuggiti da centro accoglienza. Ripresi 118 migranti e riportati nella struttura

Sono stati rintracciati e riportati al Cara di “Pian del Lago” di Caltanissetta 118 migranti su 184, che si erano allontanati dalla struttura di accoglienza. I migranti erano obbligati a rispettare la quarantena. Domenica, però, hanno iniziato una fuga di massa. Le forze dell’ordine hanno operato per ore per rintracciarli. E le ricerche continuano.

“Mi sto recando in Comune a scrivere una nota al ministro Luciana Lamorgese, ribadendo che la struttura di Caltanissetta non è in grado di contenere queste persone, perché evidentemente non è idonea. Pretendo che non venga più nessuno a Caltanissetta e che il Cara venga svuotato da chi è in quarantena”.