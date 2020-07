Coronavirus in Sicilia, tre nuovi casi. Attuali positivi sono 194

Calo consistente dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, (lunedì 27 luglio). Dopo due giornate con aumenti di contagi a doppia cifra, il bilancio dei tamponi positivi è 3, tutti riconducibili alla provincia di Catania, a fronte di 1.280 test processati.

Emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute. Gli attuali positivi sono 194, di cui 168 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale e 4 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Il numero totale dei casi riscontrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 3.196. Nessun nuovo decesso che restano fermi a 283.