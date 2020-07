Licata. “Fai la differenza, differenziando!”. Sindaco: “Noi ce la stiamo mettendo tutta”

Sulla spiaggia di Marianello a Licata, ieri, sono stati sistemati i contenitori per la raccolta differenziata. Il sindaco Pino Galanti ed il suo vice, Antonio Montana, nel ringraziare WWF, Pro Civis e Guardia Costiera per l’impegno, rivolgono un appello a tutti i bagnanti ad usare i contenitori. “Fai la differenza, differenziando!”

“Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma ora dovete essere voi a dimostrare di avere voglia di cambiare. Aiutateci a costruire una Licata pulita, civile, migliore”. Lo dicono Pino Galanti ed Antonio Montana, rispettivamente sindaco e vice sindaco di Licata, presentando l’inizio della raccolta differenziata dei rifiuti sulle spiagge.

Ieri sulla spiaggia di Marianello, la più vicina al centro cittadino, sono stati sistemati i contenitori per la raccolta di plastica, vetro, lattine ed indifferenziata. Sui contenitori, per attirare l’attenzione dei più piccoli ed invitarli a differenziare, i volontari di Wwf ed associazione Pro Civis, hanno disegnato dei simpatici animali marini.

“Ringraziamo – commentano il sindaco Pino Galanti ed il vice sindaco Antonio Montana – i volontari di WWF e Pro Civis, con in testa Aldo Profeta e Gino Galia, ed insieme a loro il comandante della Guardia Costiera Fabrizio Pilogallo, per l’impegno e la sensibilità. I contenitori sono coloratissimi e portano il contrassegno degli animali marini, perciò possono attirare l’attenzione dei più piccoli. Per loro differenziare sarà un gioco, per tutti noi un impegno da assumere nei confronti della nostra amata Licata”.