Coronavirus in Sicilia, altri 14 nuovi casi. Attuali positivi 195

Ci sono altri 14 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (oggi domenica 26 luglio). Dopo i 13 casi di ieri, quindi ancora un aumento dei contagi nell’Isola dove nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute. Su 3.193 tamponi processati sono venuti fuori 14 nuovi contagiati, uno in più di ieri, quando i tamponi erano stati 2.208.

Gli attualmente positivi in Sicilia sono 195. Aumentano anche i pazienti ricoverati, sono 20 in ospedale (più 5 rispetto a ieri), due i pazienti in Terapia intensiva; 173 i contagiati in isolamento domiciliare. I casi totali di Covid-19 in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a 3.193.

La maggior parte dei nuovi positivi è legata al focolaio del Catanese (7 casi), contagiati anche a Ragusa (2), Messina (2), Palermo, Trapani e Caltanissetta (1).