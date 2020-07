Agrigento, due liti in famiglia: carabinieri evitano il peggio

Una lite tra ex coniugi per i figli, e un’altra ancora tra marito e moglie, per motivi riconducibili a questioni e problemi familiari. A riportare la calma in entrambi i casi i carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Nel primo episodio una quarantenne, si è rifiutata di far vedere i figli all’ex marito 45enne, e quest’ultimo è andato in escandescenze. E’ successo nel centro di Agrigento.

Sono volate parole grosse, insulti e s’è rischiato, che la situazione precipitasse. Provvidenziale l’intervento dei militari dell’Arma del nucleo Radiomobile.

Nel secondo episodio, a Porto Empedocle, una discussione tra coniugi, lei 45enne e lui 50enne, per poco non si stava trasformando in un’aggressione. Alla base dell’alterco contrasti di varia natura nell’ambito della sfera familiare.