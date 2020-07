Agrigento, incendio tempio Demetra. Picarella: “Scenario desolante”

“Il vasto incendio che ieri pomeriggio ha sconvolto il centro della nostra città lambendo anche sedi istituzionali e monumenti quali l’area dell’ex ospedale psichiatrico, dove si trova l’attuale direzione generale dell’Asp di Agrigento e il tempio di Demetra che è un monumento di valore non indifferente e che hanno rischiato di essere danneggiati, meritano una riflessione”. Lo dice Francesco Picarella, presidente Confcommercio di Agrigento.

“Si tratta di un incendio probabilmente doloso – continua Picarella -, ma anche favorito dalla scarsa manutenzione di queste aree. Le cronache dei giornali sempre con la stessa cadenza ci raccontano di episodi analoghi. Occorre dunque intervenire in tempo con tutte le misure necessarie: la pulizia delle aree, soprattutto di quelle che possono mettere a rischio i monumenti, le nostre sedi istituzionali e la popolazione. Oggi, è tutto annerito, maleodorante e lo scenario che presentiamo ai visitatori è davvero desolante. Ci auguriamo che si possa fare tesoro di queste esperienze per fare autocritica e programmare con la dovuta tempistica gli interventi necessari per scongiurare ulteriori disastri”.