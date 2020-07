San Leone, centro balneare della polizia di Stato aperto al pubblico

La Questura di Agrigento comunica che è aperto alla fruizione degli aventi diritto il Centro balneare della polizia di Stato, sito sul Viale delle Dune numero 2 a San Leone, consentendo lo svolgimento delle attività di protezione sociale e benessere del personale.

La struttura balneare di proprietà del Fondo di Assistenza per il personale della polizia di Stato – Ente di Diritto Pubblico è dotata di cabine, docce, servizi per disabili, accesso per portatori di handicap, ombrelloni, lettini, bar e ristorante.

La società “Mirasole srl” semplificata aggiudicatrice dell’appalto triennale della gestione dei servizi del Centro balneare assicurerà a mezzogiorno e la sera il servizio ristorante, a pranzo sarà fruibile il servizio di self-service.

Si segnalano le apprezzate migliorie apportate dal nuovo gestore agli spazi interni del Centro, oltre alla conferma del servizio “book sharing” e la connessione gratuita alla rete Wi-Fi.

Gli interessati alla fruizione della struttura balneare appartenenti alle Forze dell’Ordine e della Pubblica amministrazione per ulteriori notizie possono contattare il numero fisso 0922/627348 o il recapito mobile del gestore: 331/8218929 – 389/0956103 – 391/1491073.