Imprese, protocollo d’intesa tra Comune di Montevago e AssoRetiPMI

Un protocollo d’intesa è stato stipulato tra il Comune di Montevago e l’associazione AssoRetiPMI per fornire strumenti alle aziende del territorio sulle reti d’impresa. A tal proposito è stato già istituito uno sportello di consulenza gratuita. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

Il Comune di Montevago e AssoRetiPMI, viene spiegato in un una nota, “nell’ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali, si impegnano a realizzare azioni congiunte tese a favorire: lo sviluppo sostenibile anche con iniziative di sostegno al tessuto imprenditoriale locale; il miglioramento della qualità dei servizi locali, anche con il trasferimento di competenze e conoscenze; l’innovazione dei processi di governo del territorio, attraverso un coordinamento di risorse umane e strumentali efficace ed efficiente; la valorizzazione di pratiche condivise, che tengano in giusta considerazione gli elementi di eccellenza presenti sul territorio; promozione di iniziative di aggregazione tra i diversi soggetti che, in logica di rete, hanno necessità di cooperare per lo sviluppo produttivo reciproco; sostegno, attraverso il volontariato professionale per il tutoraggio e le azioni di accompagnamento, allo sviluppo di programmi per la conoscenza e l’utilizzo del micro credito per incentivare lo sviluppo e la crescita della micro imprenditorialità e dell’autoimpiego”.