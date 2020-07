Coronavirus in Sicilia, su 1.975 tamponi 8 nuovi contagiati

Altri 8 nuovi positivi in Sicilia su 1.975 tamponi. E’ questo il dato diffuso dalla Protezione civile nazionale (oggi venerdì 24 luglio). Restano 13 le persone ricoverate in ospedale, ma in Terapia intensiva solo 2 anziché i tre di ieri, mentre salgono a 157 le persone in isolamento domiciliare. C’è anche una persona dichiarata guarita.

Il totale delle persone attualmente positive al virus è di 170. Anche nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi e il numero delle vittime siciliane del virus resta ferma a 283.

Ecco i dati in dettaglio: ricoverati con sintomi 11, terapia intensiva 2, totale ospedalizzati 13; isolamento domiciliare 157. Dimessi/Guariti 2.713, deceduti 283. Casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria 3.166. Tamponi 259.946.