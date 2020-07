Licata, in fiamme le auto di due donne. Indagano i carabinieri

Un rogo, le cui origini sono ancora da accertare, ha bruciato due auto. E’ successo, nel corso delle ore notturne, in via Generale La Marmora, a pochi metri da via Generale La Marmora, nel quartiere Oltreponte di Licata.

In fiamme una Daewoo Nubira, ed una Fiat Seicento, di proprietà di due donne, parcheggiate una accanto all’altra. Scattato l’allarme sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.

I carabinieri della Compagnia di Licata, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini. Si segue il dolo e il fatto accidentale. La Daewoo è andata completamente distrutta, l’altra danneggiata pesantemente.