Agrigento, si scontrano auto con alla guida 81enne e moto: ferito 30enne

Un giovane centauro è rimasto ferito in un incidente stradale, l’ennesimo che si verifica in quel punto, lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. L’uomo, un trentenne di Agrigento, in sella ad un motociclo, mentre stava percorrendo l’arteria, improvvisamente, si è scontrato con un’autovettura, una Peugeot 208, condotta da un 81enne di Agrigento

L’impatto è stato violento, tant’è che, il centauro dopo essere sbalzato dal mezzo, è rovinato sul selciato. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia Municipale, e un’ambulanza del 118. Il centauro ha riportato traumi ed escoriazioni sparsi in varie parti del corpo, e ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Illeso l’automobilista.

Tremava per il grosso spavento quando è stato soccorso. Gli agenti della squadra Infortunistica stradale della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi per accertare le cause del sinistro ed eventuali responsabilità.