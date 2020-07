Licata Calcio, arriva il forte Saba

L’ASD Licata Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Alfredo Saba.

Il centrocampista originario di Sassari, nella passata stagione capitano del Troina, votato dalla testata giornalistica tuttoseried come il miglior giocatore dello scorso campionato di serie D, si accorda con il Licata nonostante la corte di diverse squadre di serie D e C.

A Saba vanno i nostri migliori auguri per il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi con la maglia del Licata Calcio.