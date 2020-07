Incontro letterario al lido Maragia con Carmelo Sardo

È in programma venerdì 24 luglio alle ore 21:30 nello splendido scenario del lido Maragia’, zona Punta Grande a pochi psssi dalla splendida Scala dei Turchi, l’appuntamento con la cultura. Si svolgerà, infatti, l’incontro letterario con ospite del giornalista Gaetano Ravana’, il giornalista scrittore del Tg5, Carmelo Sardo che presentera le sue opere in particolare l’ultima, “Cani senza padroni”. Previsti anche degli intermezzi artistici. Presente anche Alessandro Accurso Tagano con la sua “Mercante di libri”. La manifestazione si svolge in tandem con l’Aics di Agrigento diretta da Giuseppe Petix e l’Ente di formazione, Job house di Agrigento.