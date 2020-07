Agrigento, abusa di alcolici: tredicenne colta da malore

Ha abusato di alcolici, e forze anche di droga, una tredicenne di Agrigento, colta da calore nella nottata di sabato. La ragazzina, nella notte di sabato, si trovava in compagnia di un gruppo di amici, girando alcuni locali della “movida”, nella borgata balneare di San Leone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ha consumato troppi alcolici, fino a sentirsi male, e a crollare sul selciato. Aveva alzato troppo il gomito, tanto da non riuscire a tenere gli occhi aperti. Quasi priva di sensi, e sembrava non rispondesse agli stimoli.

Immediatamente è stata accompagnata alla Guardia medica di San Leone. Era in coma etilico con un principio di ipotermia. Così i sanitari hanno prestato le prime cure, per poi disporre il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove il personale medico di turno, ha somministrato delle iniezioni per aiutarla a metabolizzare l’alcol.