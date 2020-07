Inaugurata la “Terrazza” al circolo tennis di Agrigento

Oltre cento invitati (soci compresi) hanno partecipato ieri sera all’esclusivo party di riapertura della terrazza del circolo tennis di Agrigento. Nelle intenzioni del neopresidente del club, la dottoressa Lucia La Marca, c’è la voglia di mettere la “terrazza” come motore trainante della ripresa della vita sociale e il desiderio che ogni socio deve avere di vivere la vita del club, non solo per giocare a tennis.

Il presidente ha voluto ringraziare gli altri componenti del direttivo: Nadia Rosato, Vincenzo Barba, Maurizio Falzone, Roberto Gambina, Giuseppe Giudice e Vincenzo Nicolicchia, che la collaborano in tutte le iniziative messe in cantiere.

“Abbiamo progetti ambiziosi – ha rivelato Lucia La Marca – e contiamo di riportare al circolo tanti vecchi soci che ci avevano lasciato e di trovarne di nuovi che abbiano voglia di far parte della nostra famiglia. I nostri programmi spaziano a 360 gradi: daremo rilevanza alla nostra scuola tennis, all’attività agonistica federale a squadre, all’organizzazione di tornei federali (a breve partirà il Memorial Sollano) e poi ancora anche a quello sociale, attualmente in corso. Vogliamo assolutamente incrementare i momenti di vita sociale e l’evento di oggi non è che il primo passo. E poi – conclude il presidente – c’è l’ambizioso progetto della costruzione di un campo di padel, al quale stiamo già lavorando e che nei nostri intendimenti dovrebbe farci compiere un ulteriore salto di qualità”.