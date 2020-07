Agrigento, trova in frantumi i vetri e chiama la polizia: denunciato per furto

Da vittima ad indagato. Un ventenne della Guinea, l’altra sera, ha chiamato la polizia perché ignoti, a colpi di pietra, gli avevano mandato in frantumi i vetri degli infissi della sua abitazione.

E’ successo nel centro storico di Agrigento. I poliziotti effettuando il sopralluogo hanno trovato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Coordinati dal magistrato di turno lo hanno denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato. Sono in corso indagini per identificare gli autori del danneggiamento alla sua abitazione.