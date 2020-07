Pesca sportiva, a San Leone ci si sfida con il tonno rosa

Sull’onda del grande Daniele Valenti, miglior pescatore della costa meridionale della Sicilia, Atenea Rent Boat, con i main sponsor Socialfood, Corona e SV Nautica lancia l’evento The Big Tuna, l’evento di pesca sportiva, al Grande Tonno Rosso (tonno pinna blu), presso il Porto Turistico di San Leone il 19 luglio 20. La volontà degli ideatori, Giuseppe Castellano, Salvatore Messina e Ivano Liviabella, è stata quella di sfruttare l’alta concentrazione della specie tonno rosso, nelle acque antistanti l’avanguardia Agrigentina, per realizzare una manifestazione sportiva di pesca che, avesse lo scopo di divulgare la necessità di proteggere la specie a rischio.

Il primo evento Siciliano della storia, ha coinvolto pescatori da tutta la nazione: Lazio, Campania, Toscana, Sardegna. L’edizione in corso ha raggiunto 60 imbarcazioni iscritte, record per eventi simili nel meridione d’Italia, che colloca l’evento fra i primi a livello nazionale nel settore nautico-sportivo con un montepremi di un valore di premi in beni di tutto rispetto.