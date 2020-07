Favara, scontro tra auto in pieno centro: due persone ferite

E’ di due feriti il bilancio di un scontro fra due autovetture. Teatro della collisione la via Adua nel centro abitato di Favara. Per cause ancora al vaglio dei vigili urbani, si sono scontrati una Volkswagen Golf e una Fiat Punto.

Quest’ultima auto dopo il violento impatto è uscita fuori strada, andando a sbattere contro la facciata esterna di una palazzina. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme. L’intera arteria era invasa da rottami, tant’è che la polizia Municipale ha chiuso la strada.

I due feriti in ambulanza sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. La dinamica dei fatti è al vaglio della Municipale.