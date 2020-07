Coronavirus in Sicilia, altri nuovi 4 casi positivi. Il virus c’è ancora

Ci sono altri 4 nuovi positivi al Covid19 in Sicilia (tre dei quali sono casi dell’Ortopedia dell’ospedale di di Ganzirri nel Messinese) e cinque persone in più ricoverate in ospedale. Uno dei nuovi malati di Coronavirus sarebbe della provincia di Agrigento.

I dati di oggi sabato 18 luglio sono stati resi noti dalla Protezione civile nazionale. Il numero dei tamponi delle ultime 24 ore è nella media: 1.942 test, che hanno rivelato 4 nuovi casi positivi.

I casi attuali di Covid sono 162, in isolamento domiciliare ci sono 148 persone. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in totale ci sono 2695 guariti, e 283 morti (nessuno segnalato nelle ultime 24 ore).

Le tre persone di Ganzirri sono state isolate e portate al Centro Covid Policlinico. Dei quattro nuovi casi, uno solo dei tre è messinese, gli altri due sono di altre città dell’isola ed al momento del ricovero erano risultati negativi. Tutti i ricoverati e gli operatori sanitari sono stati sottoposti a tampone ma non se ne conosce ancora l’esito.

Questo il dettaglio dei dati: ricoverati con sintomi 14 (+5), terapia intensiva 0 (0), totale ospedalizzati 14 (+5). Isolamento domiciliare 148 (-1), totale attuali positivi 162 (+4). Nuovi positivi 4, dimessi/guariti 2.695 (0), deceduti 283. Casi totali 3.140 (+4), tamponi 247.379 (+ 1.942).