Caserma vigili del fuoco Lampedusa. Tavolo tecnico in pochi giorni

Il segretario generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto, è volato a Lampedusa per incontrare il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, per cercare di sbloccare la vicenda relativa alla costruzione della caserma terrestre dei Vigili del fuoco, considerato il finanziamento in essere del Dipartimento. La Uil da tempo, anche grazie al pressing del segretario provinciale della Uilpa Vigili del fuoco, Antonello Di Malta, si è intestata questa battaglia tanto da avere anche incontrato il prefetto di Agrigento. Il sindaco Martello ha garantito che la vicenda sarà sbloccata in tempi rapidi.

“Il primo cittadino – dice Acquisto – dice di lavorare sulla documentazione necessaria per l’individuazione del terreno da destinare alla nuova caserma. Mi ha assicurato che convocherà in pochi giorni un tavolo di lavoro per dare il definitivo via libera. È assurdo che i Vigili del fuoco debbano operare all’interno dell’aeroporto. Noi vigileremo attentamente affinché vengano rispettati i tempi, in caso contrario siamo pronti ad azioni di protesta forti”.

“La nostra preoccupazione – dice Antonello Di Malta – è che ci venga revocato il finanziamento, ecco perché spingiamo affinché l’amministrazione comunale acceleri l’iter per dare il via ai lavori”.