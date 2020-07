Agrigento, spaccia marijuna e pillole Rivotril: bloccato pusher

Sorpreso a spacciare marijuana e pasticche di Rivotril nei pressi di piazzetta Sandro Pertini, bella località balneare di San Leone. Un pusher gambiano è finito nei guai. Tutto quanto in seguito ad una segnalazione, pervenuta al numero di emergenza 112, di una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i quali, hanno rintracciato e proceduto al controllo di un cittadino rumeno ed un cittadino gambiano. Quest’ultimo, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso di quattro involucri distinti, contenenti sostanza risultata essere del tipo marijuana, per un peso complessivo di grammi 3,47 e due compresse di Rivotril.

Per quanto accertato il soggetto, N. S., 21 anni, cittadino del Gambia, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente denunciato per l’inosservanza della normativa che regola la permanenza dei cittadini extracomunitari sul territorio dello Stato.