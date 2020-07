Agrigento, Niesi confermato presidente giovani imprenditori di Confcommercio

Calogero Niesi è stato eletto all’unanimità presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio della provincia di Agrigento per il quinquennio 2020-2025. Architetto, 40enne di Favara, per lui si tratta di una conferma. Niesi infatti è dal 2016 Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Agrigento e Membro del Consiglio Nazionale.

Collegialità e condivisione sono le parole d’ordine alla base del programma di Niesi.

“Tutto il nostro impegno, nei mesi a venire, sarà dedicato al superamento dell’emergenza Covid. Il settore dei pubblici esercizi ed il Turismo in generale hanno subito un duro colpo dalla pandemia. Molti hanno saputo tenere duro e tanti stanno provando a rialzarsi. Per questa ragione abbiamo voluto creare una squadra forte e rappresentativa di tutti i settori ed i territori perchè, per accompagnare la ripresa, e’ fondamentale rafforzare il dialogo con le Istituzioni, in primis la Regione ed i Comuni, in vista di una radicale sburocratizzazione e semplificazione delle procedure amministrative”.

La vicepresidenza è in rosa.

La vice presidenza è stata affidata a due donne, Floriana Panarisi e Luana Landolina – quest’ultima ha ricevuto anche la Delega Formazione e Coordinamento tra associazioni.

“Sono contento – aggiunge Niesi – di poter contare sulla appoggio di due donne che nel ruolo di vicepresidente sapranno dare nuova linfa al nostro operato. La crisi deve essere l’occasione per risolvere i nodi che hanno soffocato fino ad oggi la crescita delle imprese, a cominciare dalla lentezza e complessità delle procedure burocratiche. Ringrazio il direttivo infine per la fiducia accordata”.

Ecco il Consiglio Direttivo 2020-2025:

Calogero Niesi – Presidente

Floriana Panarisi – Vicepresidente

Luana Landolina – Vicepresidente – Delega Formazione e Coordinamento tra associazioni Giuseppe Castellano – Delega Innovazione e Promozione

Davide Morreale – Delega Commercio

Antonio Sorce – Delega Turismo

Rosario Pendolino – Responsabile Gruppo Assipan

Calogero Cacciatore – Responsabile Gruppo FIPE

Francesco Parrino – Responsabile Gruppo FIPE .