Favara, incendio Chiesa Madre. Sindaco: “Situazione decisamente migliorata”

“La situazione è decisamente migliorata. Attenderemo domani per ulteriori verifiche. Stasera, Favara, con la preghiera sarà vicino al nostro parroco D’Oriente”. Lo dice il Sindaco di Favara Anna Alba, in seguito al rogo scoppiato all’interno della Chiesa Madre di Favara, che ha carbonizzato l’organo in canne.

“Entrando in Chiesa – prosegue il primo cittadino -, avevo le lacrime agli occhi vedendo le navate annerite dal fumo e l’organo distrutto. Non amo manifestare in pubblico la mia emotività ma queste immagini mi hanno profondamente ferito e rattristato come hanno ferito l’intera città”.

“Tutti noi favaresi siamo legati alla nostra Chiesa Madre simbolo di Favara, simbolo e cuore della nostra città – conclude -. Ma come sempre, Favara si rialza e, la nostra Chiesa Madre ritornerà al suo splendore”.