ASD Città di Canicattì scatenata sul mercato, ingaggiati: Fontana, Moncado, Giancone, Provvidenza e Valentini (Foto)

Riparte l’importante ed impegnativo lavoro dell’ASD Città di Canicattì C5 che militerà nel campionato regionale di serie C2 di Calcio a 5 nella prossima stagione sportiva 20/21.

La stessa società è lieta comunicare di aver concluso positivamente gli accordi con i forti ed esperienti atleti: Giovanni Fontana, Michele Moncado, Giuseppe Giancone, Domenico Provvidenza ed Elio Valentini.

Calciatori che, nella prossima stagione calcistica, daranno tanta qualità e quantità all’interno del roster allenato da mister Di Natale.

Atleti di grandissima esperienza anche in categorie superiori e con una storia caratterizzata da importanti vittorie.

Giovanni Fontana: Pivot, tecnicamente e tatticamente molto abile, caparbio, con una grande personalità, un grande professionista con una storia alle spalle formata da gol e vittorie, queste le sue prima parole: “mi sentivo in debito con questa società perché per anni ha apprezzato il calciatore ma soprattutto l’uomo, spero di essere all’altezza e di coronare un sogno per la nostra Città inoltre ci tenevo a ringraziare il Presidente Urso dell’Atletico Canicattì 5 per avermi concesso la possibilità del trasferimento”;

Michele Moncado: Laterale classe ’86, Michele, nelle tante stagioni giocate, ha sempre confezionato moltissime marcature. Le sue doti da funambolo porteranno tanta grazia alla squadra allenata da mister di Natale. Queste le sue parole: “Abbi il coraggio di far accadere ciò che desideri!”;

Giuseppe Giancone: Centrale classe ’86, Giuseppe vanta una certa esperienza nel calcio a 5, acquisita in varie squadre. Le sue doti da regista dai piedi sopraffini saranno ottimali per arricchire, ancora di più, la squadra allenata da mister di Natale, Giancone si dice: “Pronto e voglioso di dare tanto a questa società!”;

Domenico Provvidenza: Pivot, classe ’92, ragazzo che già aveva abbracciato il progetto arrivando in prestito lo scorso dicembre ed adesso arrivato a titolo definitivo, serio, professionale, con grande rispetto ed attaccamento alla maglia e tantissima abilità tecnica che dimostra a suon di gol. Queste le sue parole: “Contento di far parte di questo progetto!”;

Elio Valentini: Portiere classe ’89, con il “vizio” del gol, Elio porterà nella rosa di mister Di Natale tanta esperienza oltre che qualità e responsabilità nel suo ruolo di portiere. Queste le sue parole: “Sono felice di tornare a casa!”;

Grande soddisfazione, quindi, all’interno dell’ASD Città di Canicattì C5, a partire dal Presidente, da parte di tutta la dirigenza e del mister, queste le parole del DS Adamo: “Quest’anno vogliamo cercare di fare un campionato da protagonisti, siamo molto contenti di avere in rosa atleti che oltre ad essere molto abili dentro il campo, dimostrano, come hanno sempre fatto, un grande professionismo, serietà e molta competenza, inoltre non escludo che a giorni ci possano essere ulteriori novità sul fronte mercato in riferimento ad altri esperienti calciatori che potranno ancor di più arricchire il gruppo guidato da mister Di Natale”.