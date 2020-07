Opportunità di operare in rete per il super bonus al 110% sull’efficienza energetica

L’Assessorato Regionale delle Attività Produttive il Distretto Produttivo Ecodomus, uno dei tredici distretti produttivi riconosciuti in Sicilia e al quale ha formalmente aderito il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha ottenuto i riconoscimento per il triennio 2020/2022.

Tutti i decreti sono stati consegnati nei giorni scorsi ai rappresentanti dei Distretti siciliani dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Girolamo Turano, presenti anche il Dirigente Generale Carmelo Frittitta e il Dirigente del servizio Aldo Brancato.

Il Distretto Produttivo Ecodomus – Distretto Regionale per l’Edilizia Sostenibile e il Risparmio energetico – ha ricevuto il riconoscimento dopo aver partecipato alla procedura di selezione dei Distretti che l’Assessorato ha indetto con bando pubblico regionale dello scorso 15 ottobre. Si tratta indubbiamente di un grande successo per la nostra provincia, dal momento che la maggioranza delle imprese aderenti hanno sede nel territorio agrigentino, e che si tratta dell’unico in Sicilia ad operare nel settore dell’edilizia sostenibile e del risparmio energetico, in un contesto regionale costituito quasi esclusivamente da Distretti del settore agroalimentare.

Oltre alle 65 aziende che lo compongono, il neonato Distretto può vantare l’adesione di prestigiose istituzioni come ENEA – Dipartimento Efficienza Energetica, e IEMEST – Istituto Euromediterraneo di Scienza e Tecnologia.

Fra le istituzioni pubbliche aderenti, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento svolgerà la fondamentale funzione di raccordo con le amministrazioni locali. “L’ex Provincia Regionale di Agrigento – dice il commissario straordinario Girolamo Alberto di Pisa – si pone come Ente intermedio a cui le stesse amministrazioni potranno rivolgersi, nel solco di un impegno per le attività produttive del territorio mai venuto meno in questi pur difficili anni, e in particolare negli ultimi mesi”.

L’obiettivo, come evidenziato dal rappresentante del Distretto, Toni Cellura, professionista attivo nel settore energetico-ambientale e Segretario Regionale del Green Building Council (nonché ex assessore Provinciale al Territorio e Ambiente) “è lo sviluppo di modelli per l’edilizia sostenibile e l’eco-innovazione di prodotto, di processo e di sistema “

Nell’attuale contesto si presentano dunque importanti prospettive per lo sviluppo del Distretto, a cominciare dall’opportunità offerta dal “super” eco-bonus al 110% nel D.L. Rilancio che impone alle imprese una radicale innovazione dei processi produttivi, per raggiungere gli standard di certificazione energetica-ambientale.

Nell’immediato futuro è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con la partecipazione degli Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri laureati e Agronomi) oltre alle altre organizzazioni del settore dell’edilizia e risparmio energetico attive nell’agrigentino.