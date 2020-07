Dopo i 15 positivi di ieri (11 migranti a Pozzallo e un nucleo familiare di 4 persone a Catania), la Sicilia torna a zero contagi.

Nelle ultime 24 ore (mercoledì 15 luglio), secondo il bollettino del ministero della Salute, a fronte di 2.040 tamponi non è stato accertato nessun nuovo caso di Coronavirus.

I casi totali di Covid19 restano 3.115, mentre gli attuali positivi sono 137, di cui 133 in isolamento domiciliare, e 4 ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva.