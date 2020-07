Agrigento, anziano scivola e cade in un dirupo. E’ stato trasportato in ospedale

Ha oltrepassato la recinzione del boschetto in area Demaniale, in assenza di un bagno pubblico, per fare un bisognino, ma è scivolato, precipitando in un pendio (nella foto). Per sua fortuna un passante, si è accorto dell’incidente, e insieme ad un vigile del fuoco, fuori servizio, di passaggio nella zona, hanno avvertito i soccorsi, e dopo un po’ sono riusciti a raggiungere il ferito.

È successo in piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento. Il protagonista della disavventura un pensionato ultrasettantenne.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno completato il recupero dell’uomo, poi preso in consegna dal personale medico del 118 e, da lì a poco, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo.