Coronavirus in Sicilia, 15 tamponi positivi: 11 sono migranti. Attuali contagiati 137

Quindici nuovi positivi, 11 dei quali, sono migranti approdati a Pozzallo. Gli altri 4 contagiati, un numero contenuto, ma superiore alla media dell’ultimo mese. Tutto quanto emerge dai numeri, delle ultime 24 ore (martedì 14 luglio) diffusi dalla Protezione civile nazionale. Gli 11 migranti di Pozzallo sono contegiati tra i casi in Sicilia, perché sottoposti al test appena hanno messo piede sul territorio regionale.

Gli attuali positivi in Sicilia salgono a 137, dei quali 133 in isolamento domiciliare e solo 4 persone in ospedale. Non ci sono pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. E non ci sono stati nuovi decessi, e dunque il numero delle vittime complessive rimane di 283.

Giunto l’esito di 2.748 tamponi. I casi totali in Sicilia registrati dall’inizio dell’epidemia sono 3.115, di questi 2.695 risultano guariti.