Agrigento, scoppia lite tra vicini di casa e ci scappa la tragedia

Un 64enne di Agrigento, S.M., è morto nel corso di una lite condominiale tra vicini di casa. È successo in una palazzina della via Petrarca, ad Agrigento. Uno dei due avrebbe trovato nella sua cassetta la posta del vicino. E non sarebbe stata la prima volta. Sarebbe scoppiato un’accesa discussione.

Da lì a poco gli animi si sono surriscaldati ulteriormente, e nel parapiglia, uno dei due pensionati, un 64enne è stato colto da un improvviso malore, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo. È morto quasi subito.

Vani i tentativi del personale medico del 118, subito accorso, di strapparlo alla morte. In via Petrarca sono giunti i poliziotti della sezione Volanti e i loro colleghi della squadra Mobile. Sono state avviate le indagini per ricostruire la vicenda.