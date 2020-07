Agrigento, incendio danneggia auto. Indagini in corso

In fiamme un’autovettura di proprietà di un agrigentino. Ancora in fase di accertamento le cause che, hanno originato l’evento. Per spazzare via tutti i dubbi bisognerà aspettare la conclusione di tutti gli accertamenti, e per questo motivo, fino a quando non arriveranno certezze, gli investigatori non scartano alcuna ipotesi dall’attentato incendiario al fatto accidentale.

E’ successo verso le 2:30 della notte. Ad essere avvolta dalle fiamme una Fiat Grande Punto, che si trovava parcheggiata nell’area dell’ex eliporto, a pochi passi dal lungomare Falcone Borsellino, a San Leone. Immediato è scattato l’allarme al centralino unico di emergenza 112. Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.