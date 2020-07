Agrigento, si scontrano scooter e auto: due feriti (una donna incinta)

L’incidente stradale in via Alfredo Capitano, lungo l’arteria che collega la Statale 115 con Cannatello e San Leone. E’ scivolato con lo scooter, e conducente e mezzo sono andati a sbattere contro una Fiat Panda, condotta da una 40enne, anche lei agrigentina, incinta.

Tanto il ragazzo, che la donna sono stati trasferiti in ambulanza al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

Alla guida del mezzo a due ruote, un motociclo Honda Sh 125, un 18enne di Agrigento.

Un po’ di apprensione per la donna in stato di gravidanza, per fortuna, non ha riportato gravi ferite. Diagnosticati traumi sparsi al ragazzo. Sul luogo del sinistro hanno lavorato gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale.