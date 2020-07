Agrigento, giovane detenuto tenta nuovamente di togliersi la vita

Un detenuto di 20 anni, per ben due volte in pochi giorni, ha tentato di togliersi la vita all’interno della sua cella, ma per fortuna è stato salvato dagli agenti della polizia Penitenziaria, in servizio in quei momenti.

Il giovane,utilizzando delle lenzuola, ha tentato nuovamente il suicidio, provando ad impiccarsi alle sbarre della finestra della cella. E ancora una volta gli agenti sono riusciti a salvarlo in tempo. Poi l’arrivo del personale medico del 118, che si è preso cura del detenuto.

Al momento sono sconosciuti i motivi che hanno spinto il ragazzo, per ben due volte, a mettere in atto il gesto, non portato a termine soltanto per il tempestivo intervento della penitenziaria.

I problemi sociali e umani nel carcere di contrada “Petrusa” permangono, purtroppo, lasciando isolato il personale di polizia Penitenziaria, che vi lavora con professionalità, abnegazione e umanità nonostante la carenza di organico.