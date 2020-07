In Sicilia nelle ultime 24 ore (oggi venerdì 10 luglio) non sono stati registrati nuovi casi di positività al Coronavirus. Nell’isola restano attualmente ricoverati con sintomi 6 persone, 118 sono in isolamento domiciliare, 124 sono in totale i positivi.

Dall’inizio dell’emergenza 2.691 sono i dimessi/guariti; restano sempre vuote le terapie intensive e non sono stati registrati nuovi decessi. Il totale dei casi registrati nell’Isola dall’inizio della pandemia è di 3.098.