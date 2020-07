Basket B: La Fortitudo mette a segno un Grande colpo

La Fortitudo Agrigento comunica che Alessandro Grande è un nuovo giocatore biancazzurro.

Il forte play maker è il primo nuovo innesto della Fortitudo Agrigento.

Giocatore di grande esperienza che fa della sua grinta e leadership, il vero punto di forza.

Alessandro Grande proviene da una stagione da assoluto protagonista nelle fila della Fulgor Omegna, squadra che milita nel campionato di serie B. Cresciuto nella Stella Azzurra Roma. Grande, ha indossato le maglie di: Verona, Veroli, Biella, Latina, Matera, Firenze e in ultimo Fulgor Omegna per due stagioni. Il nuovo play maker della Fortitudo Agrigento è un classe 94’, alto 180 centimetri. In regular season ha viaggiato con il 40% dei tiri da 3, il 40 % dai tiri da 2 e con una media di 13.6 punti a partita.