Agrigento, giovane detenuto tenta il suicidio in carcere: salvato da un agente

Un ventenne detenuto ha tentato di togliersi la vita all’interno della sua cella nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, ma per fortuna è stato salvato da agenti della polizia Penitenziaria in servizio in quei momenti. A dare notizia di quanto accaduto, nella serata di giovedì scorso, è stato il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe.

“Il detenuto ha tentato di impiccarsi alle sbarre della finestra con un lenzuolo, ma per fortuna è stato salvato dal tempestivo intervento di un poliziotto penitenziario che si è accorto di quanto stava accadendo”, evidenzia Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sappe.